POL-LIP: Detmold -Bentrup-Loßbruch - Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus

(BB) In der Nacht zum Samstag um 00:20 Uhr kam es auf der Lemgoer Straße in Bentrup-Loßbruch zu einem Alleinunfall mit einem Radfahrer. Zur fraglichen Zeit befuhr ein 45-jähriger Radfahrer aus Rietberg mit seinem Fahrrad den Radweg der Lemgoer Straße in Bentrup-Loßbruch von Detmold in Richtung Lemgo. In einem Gefälle- und im Bereich einer leichten Linkskurve kam der Fahrradfahrer ins Schwanken und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte dieser sich schwer am Kopf. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Helm. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhielten die Polizeibeamten Kenntnis darüber, dass der Verunfallte zuvor Teilnehmer einer Brauereibesichtigung war und Alkohol konsumiert habe. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Verunfallte wurde mittels eines Krankenwagens einem nahegelegenen Klinikum zugeführt. Das Fahrrad wurde vor Ort anwesenden Angehörigen übergeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

