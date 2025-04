Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - In Schlangenlinien auf dem E-Scooter

Lippe (ots)

(BB) Am frühen Samstagmoren um 03:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lemgoer mit seinem E-Scooter die Breite Straße in Lemgo in Richtung Kramerstraße/Haferstraße. Er fiel einem Beamten auf, da an dem von ihm geführten Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. In der durchgeführten Nachfahrt konnte bei ihm zudem eine stark unsichere Fahrweise festgestellt werden. Sowohl auf der Breiten Straße als auch auf der Kramerstraße fuhr er Schlangenlinien über eine Breite von 1,5 bis 2 Metern. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-jährigen Fahrzeugführers festgestellt werden. Einen Eigentumsnachweis für den benutzten E-Scooter konnte der 48-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht vorlegen, so dass das Fahrzeug zur weiteren Prüfung sichergestellt wurde. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

