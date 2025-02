POL-NI: Nienburg OT Langendamm - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots) - (Reh) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, den 08.02.2025, zwischen 15:25 Uhr und 15:40 Uhr auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Breiten Straße in Rinteln ereignete. Zum o. g. Zeitpunkt touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in einer Parklücke geparkten weißen Renault eines 26-jährigen Rintelners. Der PKW des Rintelners wurde am ...

mehr