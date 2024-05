POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Schockanrufen

Helmstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Um kurz vor 12 Uhr kam es am Ortsrand von Helmstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der B292 aus Richtung Waibstadt und bog dann in Helmstadt nach links in Richtung Epfenbach ab. Dabei übersah er den ...

