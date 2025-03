POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (02.03.2025) fuhr ein 29-jährigen Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Kurt-Schumacher-Straße. Gegen 12.10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen in seinem Auto. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des ...

