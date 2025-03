POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (02.03.2025) wehrte sich ein 31-jähriger Mann gegen polizeiliche Maßnahmen in der Frölichstraße. Die Beamten brachten ihn in den Arrest. Gegen 15.40 Uhr verständigten Passanten die Polizei, da der 31-Jährige sie offenbar mehrfach versuchte anzusprechen und anzufassen. Die Polizeistreife traf den Mann vor Ort an. ...

mehr