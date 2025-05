Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

K2319/Schöntal: Zehnjähriger Junge stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Am Montagmorgen kam es auf der Kreisstraße 2319 bei Schöntal zu einem tragischen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Krankentransports war gegen 8 Uhr von Erlenbach in Richtung Marlach unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammenstieß. Ein 10-jährige Junge, der im Fond des Taxis transportiert wurde, erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 60-jährige Busfahrer erlitt nur leichte Verletzungen, wurde aber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. In dem Linienbus befanden sich keine Fahrgäste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 110.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die K2319 war über mehrere Stunden voll gesperrt.

