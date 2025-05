Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Zigarettenautomatenaufbruch, Betrunkener flüchtet von Unfallstelle

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang Unbekannter am Sonntagmorgen in Ilsfeld mehrere Baucontainer aufbrach, sucht die Polizei Zeugen. In der Straße "Bustadt" hebelte der Täter gegen 5 Uhr zunächst ein Fenster zu einem Baucontainer auf, der als Behelfsunterkunft und Büro genutzt wird. Danach versuchte er vergeblich, die Ladetür eines abgestellten Transporters zu öffnen, schlug schließlich das Beifahrerfenster ein und verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeug. Im Anschluss drang der Mann gewaltsam in zwei weiteren Baucontainer ein und entwendete daraus zwei Bohrhammer und eine Stampframme. Es wird davon ausgegangen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Ilsfeld bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

Zaberfeld: Zwei Einbrüche in benachbarte Firmen - Polizei bittet um Hinweise

In Zaberfeld kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen zu zwei Einbrüchen in benachbarte Firmengebäude. In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tischlerfirma in der Schindelbergstraße. Aus dem Inneren wurde eine unbekannte Menge an Münzgeld entwendet. Nur wenige Meter entfernt, in der Hohe-Egarten-Straße, drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag, 19:30 Uhr, auf Montag, 07:30 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster in die Werkstatt einer Firma ein. Hier wurde zwar nichts entwendet, jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Möckmühl-Züttlingen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

In Möckmühl-Züttlingen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Aus dem in der Frankenstraße aufgestellten Automaten wurden lediglich Zigarettenschachteln entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Kirchardt: Hochwertige Metalle aus Firma entwendet - Zeugen gesucht

Vermutlich mehrere Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Firma in Kirchardt. Aus dem im Inneren des Gebäudes in der Industriestraße wurden rund 250 bis 300 Kilogramm Molybdän sowie etwa 500 Kilogramm Kupfer entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Aufgrund der großen Menge und des Gewichts ist davon auszugehen, dass mehrere Personen beteiligt waren. Der Abtransport der Metalle fand über ein hinter der Firma befindliches Wiesenstück statt, an das ein Feldweg grenzt. Das Polizeiposten Bad Rappenau bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

A6/Heilbronn: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Montagabend kam es auf der Bundesautobahn 6 bei Heilbronn im Bereich der Anschlussstelle Untereisesheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 58-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes von Nürnberg in Richtung Mannheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er das Bankett und beschädigte einen Leitpfosten sowie drei Richtungstafeln. Anschließend setzte der 58-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamerer Verkehrsteilnehmer sah das unfallbeschädigte Fahrzeug auf der Autobahn fahren und meldete es der Polizei, woraufhin Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Mercedes konnte schließlich geparkt in einer Haltebucht auf der Neckartalstraße bei Heilbronn festgestellt werden. Der Fahrer wurde in unmittelbarer Nähe, versteckt hinter einem Transporter entdeckt. Schnell war den Beamten der Grund für die Unfallflucht klar: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500 Euro geschätzt.

