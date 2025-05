Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sievershütten - Milchlaster kommt von der Fahrbahn ab und landet in Vorgarten

Sievershütten (ots)

Am 20.05.2025 (Dienstag) ist es um 04.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße gekommen. Ein Sattelzuggespann mit einem mit Milch gefüllten Auflieger kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und erst in einem Vorgarten zum Stillstand.

Der 29-jährige Fahrer befuhr die Kirchstraße aus Richtung Oering kommend in Richtung Sievershütten, als er mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach Durchbrechen eines Grundstückzaunes auf ein dortiges Grundstück fuhr. Der Tankauflieger kippte auf dem Grundstück um und die bis zu 20.000 Liter Milch liefen aus und gelangten ins Erdreich. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Grundstück wurde vorerst auf 25.000 Euro geschätzt. Die Kirchstraße musste an der Unfallstelle wegen der Bergungsarbeiten mehrfach gesperrt werden. Eine endgültige Aufhebung der Absperrmaßnahmen erging erst gegen 14.40 Uhr.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und werden bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg geführt.

