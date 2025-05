Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Anhänger und Grundstückszaun bei Verkehrsunfall beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

In der Zeit vom 16.05 2025 (Freitag, 19.30 Uhr) und dem 17.05.2025 (Samstag, 08.00 Uhr) ist es im Rhinkatenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Verursacherin oder der Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Somit ist von einer Verkehrsunfallflucht auszugehen.

Der beladene Anhänger stand am rechten Fahrbahnrand vor dem Grundstück des Halters in Fahrtrichtung der Ulzburger Straße. Bei Sachverhaltsaufnahme wurden Beschädigungen an der Front, dem Stützrad und dem linksseitigen Radlauf festgestellt. Nach ersten Ermittlungen hat ein Verursacherfahrzeug den ungebremsten Anhänger am linksseitigen Radlauf getroffen und das Fahrzeug dann gegen den Zaun des Grundstückes geschoben. Hierbei wurde ein Teil des Sichtschutzzaunes herausgebrochen. Den Schaden haben die aufnehmenden Beamten mit ca. 2000,- EUR beziffert.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 04193-9913-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell