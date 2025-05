Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Pinneberg) - Tierische Abfälle im Wald abgelegt

Tangstedt (ots)

Am Sonntag (18.05.2025) ist es zu einer unerlaubten Abfallablagerung in Form von tierischen Abfällen in einem Waldstück im Brooksweg gekommen.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Samstag, 17.05.2025, 16:30 Uhr und Sonntag, 18.05.2025, 08:25 Uhr ereignet haben.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg überprüften die abgelegten Müllsäcke und stellten darin befindliche tierische Abfälle in Form von Innereien fest.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04121 - 4092 - 0.

