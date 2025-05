Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Festnahme nach schwerem Diebstahl von Baustelle

Bönningstedt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.05.2025 (Sonntag) ist es zu einem Einbruchsdiebstahl von einer Baustelle in der Bahnhofstraße gekommen. Die Einsatzkräfte konnten noch am Tatort einen Verdächtigen festnehmen. Durch die Überprüfung vor Ort gab es Verdachtsmomente für weitere Straftaten.

Um 06.17 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl von einer in der Bahnhofstraße befindlichen Baustelle gemeldet. Die erste Streifenwagenbesatzung, die am Tatort eintraf, konnte dort einen 48-jährigen polnischen Staatsbürger antreffen. Vermutlich zwei weitere Täter konnten unerkannt fliehen. Die Gruppe hatte es in diesem Fall offensichtlich auf Buntmetalle abgesehen. Kupferkabel und Edelstahlrohr waren bereits für den Abtransport an einem Klein-Lkw bereitgelegt worden. Fundsachen in dem Klein-Lkw lassen auf mindestens eine weitere Einbruchstat schließen. An dem Fahrzeug waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Außerdem wurden Betäubungsmittel und ein Einhandmesser bei der Durchsuchung des Fahrzeuges gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeuges und die Durchsuchung der Zimmer in einem Hostel an, in dem der Beschuldigte nach ersten Ermittlungen zum Tatzeitpunkt wohnte. Bei dieser Durchsuchung wurden dann auch zwei weitere Personen (44 Jahre und 25 Jahre) angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den beiden Polen wird derzeit davon ausgegangen, dass beide an der Tat beteiligt waren. Alle drei Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Der Tatverdächtige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Bandendiebstahl und anderer Delikte verantworten müssen.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt.

