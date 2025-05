Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach Diebstahl und versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Pinneberg (ots)

Am 17.05.2025 (Samstag) ist es gegen 10.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl im Platanenweg gekommen. Passanten hatten bemerkt, dass sich eine männliche Person auf mehrere Grundstücke begeben hatte. Eine eingesetzte Polizeistreife konnte einen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten eine männliche Person auf einem Grundstück in der Prisdorfer Straße feststellen. Diese Person hatte sich mehrere Dosen Bier widerrechtlich angeeignet und hatte zudem noch ein sogenanntes Einhandmesser bei sich. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde dann bekannt, dass der soeben festgenommene Tatverdächtige, ein 26-jähriger rumänischer Staatsbürger, zudem in Verdacht stand, einen Wohnungseinbruchdiebstahl im Platanenweg versucht zu haben. Die Beschreibung passte und außerdem konnte der Geschädigte ein Überwachungsvideo vorlegen, welches den Tatverdächtigen eindeutig bei der versuchten Tatausführung zeigt. Der Mann manipulierte mit einem Messer am Türschloss. Als der Bewohner dann an die Haustür kam, entfernte sich der Täter.

Der Beschuldigte ist mehrfach durch die Begehung von Eigentumsdelikten aufgefallen. Aus diesem Grund wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe dem Haftrichter vorgeführt und es wurde Haftbefehl erlassen. Anschließend wurde der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Festnahme in diesem Fall konnte nur erfolgen, weil sich aufmerksame Bürger bei der Polizei gemeldet haben. Da der Tatverdächtige zumindest ein Messer bei sich trug, ist auch der Umstand, dass die Zeugen auf die Polizei warteten und nicht etwa eine Festnahme selbst versuchten, genau die richtige Entscheidung gewesen.

