POL-DO: Schneller Notruf, schneller Fahndungserfolg - und ein überraschender Zufall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0208 Zeugen meldeten am vergangenen Freitag (28. Februar 2025) einen Randalierer in der Stollenstraße in Dortmund. Eine Polizistin wurde leicht verletzt, als sie den Mann beruhigen wollte. Als die Einsatzkräfte um kurz nach 10 Uhr an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, schrie der Randalierer, ein 29-Jähriger aus Dortmund, lautstark herum. ...

mehr