Polizei Dortmund

POL-DO: Polizistin bei Widerstand leicht verletzt: Randalierer mit offenem Haftbefehl festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0208

Zeugen meldeten am vergangenen Freitag (28. Februar 2025) einen Randalierer in der Stollenstraße in Dortmund. Eine Polizistin wurde leicht verletzt, als sie den Mann beruhigen wollte.

Als die Einsatzkräfte um kurz nach 10 Uhr an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, schrie der Randalierer, ein 29-Jähriger aus Dortmund, lautstark herum. Auf Ansprache der eingesetzten Beamten reagierte der Mann weiterhin aggressiv und schlug eine Polizistin. Während der darauffolgenden Festnahme leistete der Dortmunder erheblichen Widerstand und schlug immer wieder in Richtung der Kräfte.

Die 27-jährige Polizistin ist bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

Durch weitere Kräfte wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige einen offenen Haftbefehl hatte. Diesen konnte er finanziell nicht ausgleichen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

