Polizei Dortmund

POL-DO: Betrunken, ohne Führerschein, zu schnell - Autofahrer in Lünen und Dortmund fallen negativ auf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0204

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (02.03.) fielen sowohl in Lünen als auch in Dortmund Autofahrer durch mehrere Verkehrsverstöße auf. Die Folge: Mehrere Strafanzeigen und ein sichergestellter PKW.

Kurz nach Mitternacht beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, einen VW auf der Steinstraße in Lünen für eine allgemeine Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und setzte seine Fahrt unter anderem über die Münsterstraße, die Zwolle Allee und die Kamener Straße fort.

Während der Verfolgungsfahrt fuhr der Fahrer starke Schlangenlinien. Außerdem konnten die Beamten beobachten, wie er während der Fahrt telefonierte. Auf der Kreuzstraße endete die Fahrt schließlich, der Fahrer parkte seinen VW auf dem Gehweg und flüchtete zu Fuß in ein Mehrfamilienhaus. Auch hier nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich in seiner Wohnung einholen und vorläufig festnehmen.

Die Beamten nahmen bei dem 21-jährigen Lüner starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits in der Silvesternacht auffällig wurde: Auch hier setzte er sich betrunken hinter das Steuer und flüchtete vor der Polizei. Sein Führerschein wurde in der Folge sichergestellt, weshalb er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einen Bericht an die Straßenverkehrsbehörde.

Wenige Stunden später, gegen 3:25 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Lindemannstraße ein Mercedes auf, der in südliche Richtung fuhr. Der Fahrer wechselte mehrfach den Fahrstreifen und überholte andere Fahrzeuge. Bei erlaubten 50 km/h beschleunigte er seinen Mercedes auf bis zu 100 km/h.

Im weiteren Verlauf konnten die Beamten das Auto anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Am Steuer saß ein 19-Jähriger (aus Essen), auf dem Beifahrersitz ein 18-jähriger Bochumer. Ein freiwilliger Alkohol- und Drogentest bei dem Fahrer verlief negativ. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen KFZ-Rennen (§ 315 d) und stellten den Führerschein, den Mercedes sowie die Mobiltelefone der beiden Männer sicher.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell