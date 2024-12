Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Diebstahl aus Ladenlokal

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, In der Flora;

Tatzeit: zwischen 01.12.2024, 12.00 Uhr, und 02.12.2024, 08.00 Uhr;

Bargeld entwendet haben Unbekannte aus Geschäftsräumen in Isselburg-Anholt. Zu der Tat kam es zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen an der Straße In der Flora. Wie die Diebe in das Gebäude gelangt sind, ist ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

