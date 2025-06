Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw

Alzey (ots)

Am Donnerstagmorgen parkte eine 73-Jährige ihren Pkw ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Straßenrand der Ebertstraße. Gegen 10 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw die Ebertstraße in Richtung Spießgasse. Im Vorbeifahren streife die 27-Jährige den parkenden Pkw der 73-Jährigen und verursachte Sachschaden an dem Parker in Höhe von ca. 1500 EUR. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die 27-Jährige unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer wurde Zeuge des Verkehrsunfalls, merkte sich das Autokennzeichen der Flüchtenden und verständigte die Polizei. In der Folge konnte die 27-Jährige als Unfallverursacherin ermittelt werden. Statt einem Personalienaustausch zur Schadensregulierung erwartet die 27-Jährige nun zusätzlich ein Strafverfahren.

