Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Kia gestreift?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere Schrammen hat ein junger Mann am Dienstagmorgen an seinem Auto entdeckt. Sowohl am hinteren Kotflügel und dem Scheinwerfer als auch am Außenspiegel auf der Fahrerseite waren deutliche Spuren zu erkennen. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Pkw im Vorbeifahren gestreift. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Kia Picanto stand seit dem Vortag in der Barbarossastraße in Höhe des Hauses Nummer 29 am Fahrbahnrand. Zeugen, die zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, etwas von dem Unfall mitbekommen oder ein Rangiermanöver beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14299 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell