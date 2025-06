Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagvormittag in der Richard-Wagner-Straße von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen stand der Autofahrer mit seinem Pkw an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Rosenstraße. Als er ansetzte, um die Rosenstraße zu queren, kreuzte die Radfahrerin von links die Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 64-Jährige erlitt dabei Schürfwunden am Bein. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. |cri

