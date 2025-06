Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Räder gestohlen, Auto aufgebockt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Rostocker Straße an einem geparkten BMW zu schaffen gemacht. Als der Fahrzeughalter am Dienstagmorgen zu seinem Wagen kam, staunte er nicht schlecht: Der Pkw war auf Steinen aufgebockt - alle vier Reifen, einschließlich der Felgen, fehlten. Nach Auskunft des Mannes ist durch den Diebstahl ein Schaden von 1.500 Euro entstanden.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Rostocker Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell