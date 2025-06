Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle über Pkw verloren

Kaiserslautern (ots)

In der Otterberger Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 80-jähriger Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Pkw kam im Kreuzungsbereich Otterbacher Straße und Otterberger Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Senior konnte sich nicht mehr selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Der Rettungsdienst versorgte den leichtverletzten Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. |elz

