Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder Personen im Gleis

Bischofswerda (ots)

28.04.2025 | 22:45 Uhr | Bischofswerda

Während der Kontrolle des Bahnhofs Bischofswerda am Abend des 28. April 2025 bemerkte eine Bundespolizeistreife gegen 22:45 Uhr zwei sich streitende Männer im Gleis. Die Regionalbahn Richtung Zittau fuhr gerade ein und hupte mehrfach. Daraufhin begaben sich die Männer wieder auf den Bahnsteig und einer von ihnen stieg in den dann abfahrenden Zug. Die Beamten kontrollierten den vor Ort verbliebenen Mann. Es handelt sich um einen 34-jährigen Deutschen, der keine näheren Angaben zum Streit machen wollte. Er wurde zu den Gefahren durch den Aufenthalt im Gleisbereich belehrt. Erst am Abend zuvor hatte sich ein alkoholisierter Mann in Bischofswerda im Gleis aufgehalten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell