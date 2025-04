Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Elf Migranten in Ostritz aufgegriffen

Ostritz (ots)

27.04.2025 | 06:45 + 17:55 + 23:00 Uhr | Ostritz

Die Bundespolizei hat am 27. April 2025 in Ostritz in drei Fällen illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. Um 06:45 Uhr, um 17:55 Uhr und um 23:00 Uhr trafen die Beamten neun männliche Somali im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie zwei 20 und 37 Jahre alten Männer aus Afghanistan an. Sie hatten keine für den Aufenthalt notwendige Dokumente dabei. Zwei der Jugendlichen mussten aufgrund Erschöpfungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen Jugendlichen wurden an das Jugendamt übergeben und die beiden Erwachsenen aus Afghanistan an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Gegen alle Personen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes ein.

