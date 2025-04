BPOLI EBB: Gesuchten Niederländer verhaftet

Zittau (ots) - Bei Kontrollen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen stellten Ebersbacher Bundespolizisten mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest. Am 20. April 2025 kontrollierten die Polizisten in der Ortslage Oberseifersdorf einen tschechischen PKW. Am Steuer saß ein 19-jähriger Tscheche und bei einer Nachschau im Fahrzeug wurde in der Fahrertür ein zugriffsbereiter Teleskopschlagstock aufgefunden. ...

