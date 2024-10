Polizei Bonn

POL-BN: Brand von Wohnmobil in Bonn-Beuel - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen nach dem Brand eines Wohnmobiles am 03.10.2024 in Bonn Beuel.

In den frühen Morgenstunden des 03.10.2024 schlief das geschädigte Ehepaar in ihrem Wohnmobil, dass auf dem Parkplatz des Schwimmbades "Beueler Bütt" an der Goetheallee abgestellt war. Die Frau wurde auf den Brand aufmerksam, ihr Mann konnte in der Folge einen kleineren Brand an der Außenhaut des Fahrzeuges selbst löschen.

Nach dem derzeitigen Stand gehen die Ermittler des auf Brandermittlungen spezialisierten Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei von einer schweren Brandstiftung aus und suchen Zeugen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes und der unmittelbaren Umgebung am 03.10.2024 In der Zeit von 01:30 bis 02:30 Uhr nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

