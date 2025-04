Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstöße gegen das Waffengesetz

Zittau (ots)

Bei Kontrollen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen stellten Ebersbacher Bundespolizisten mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest.

Am 20. April 2025 kontrollierten die Polizisten in der Ortslage Oberseifersdorf einen tschechischen PKW. Am Steuer saß ein 19-jähriger Tscheche und bei einer Nachschau im Fahrzeug wurde in der Fahrertür ein zugriffsbereiter Teleskopschlagstock aufgefunden. Dieser wurde vor Ort sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Am 21. April 2025 gegen 14:45 Uhr geriet auf der B178n bei Zittau ein polnischer PKW ins Visier einer Streife. Am Steuer saß ein 47-jähriger Pole und bei einer genaueren Nachschau im Fahrzeug des Mannes wurde die Polizisten 3-mal fündig. Neben einem Pfefferspray ohne erforderliche Kennzeichnung wurden noch zwei Einhandmesser im Fahrzeug aufgefunden. Die verbotenen Waffen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell