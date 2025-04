Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Waffenfunde bei Grenzkontrollen

Zittau, Bautzen (ots)

In den letzten Tagen stellten Ebersbacher Bundespolizisten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest.

So wurde am 22. April 2025 um 14:35 Uhr in Zittau auf der Friedensstraße ein tschechischer PKW kontrolliert. Am Steuer saß ein 20-jähriger Tscheche und bei der Nachschau im Fahrzeug fanden die Polizisten ein verbotenes Einhandmesser. Dieses wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Am 24. April 2025 um 10:00 Uhr wurde auf dem Autobahn-Parkplatz Rödertal ein polnischer PKW kontrolliert. Hier saß eine 26-jährige Polin am Steuer und auf Nachfrage händigte sie den Polizisten einen Teleskopschlagstock aus, welcher zugriffsbereit im Ablagefach der Fahrertür lag. Auch dieser wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Am selben Tag um 11:50 Uhr geriet dann ein 15-jähriger Deutscher in Sohland a.d. Spree in eine Kontrolle. Auf Nachfragen gab er an, auf einem tschechischen Markt soeben einen Schlagring gekauft und einen zweiten Schlagring gefunden zu haben. Er wisse auch, dass es verboten ist, diese Schlagringe zu besitzen und übergab sie freiwillig an die Polizisten. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell