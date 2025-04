BPOLI EBB: 32 Quadratmeter Graffiti auf Zug gesprüht

Zittau, Bautzen (ots) - In den letzten Tagen stellten Ebersbacher Bundespolizisten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest. So wurde am 22. April 2025 um 14:35 Uhr in Zittau auf der Friedensstraße ein tschechischer PKW kontrolliert. Am Steuer saß ein 20-jähriger Tscheche und bei der Nachschau im Fahrzeug fanden die Polizisten ein verbotenes Einhandmesser. Dieses ...

