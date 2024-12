Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Räuberischer Diebstahl im Karstadt - 48-Jähriger durch Tierabwehrspray verletzt (18.12.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in einem Geschäft in der Hussenstraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen in dessen Folge ein Ladendetektiv verletzt worden ist. Gegen 15 Uhr beobachtete der 48 Jahre alte Detektiv einen Mann, der zuvor Schmuck einsteckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Im Eingangsbereich sprach er ihn an und forderte ihn auf, seine Hände aus den Taschen zu nehmen. Daraufhin zog der 42-Jährige ein Tierabwehrspray heraus und griff den Ladendetektiv damit an. Trotzdem gelang es diesem, den Dieb mit Unterstützung eines Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Einen Teil des Diebesguts verschluckte der 42-Jährige zuvor.

Der 48-Jährige erlitt durch den Reizstoff Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Den 42-Jährigen nahmen die Beamten mit auf das Kriminalkommissariat. Dort wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung auf die Straße entlassen.

Der Mann muss sich wegen des räuberischen Diebstahls verantworten. Ihn erwartet eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell