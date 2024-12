Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B34, Lkr. Konstanz) Schmierereien an der Radweg-Unterführung der Auffahrt Singen B34/B33 (17./18.12.2024)

Radolfzell, B33 (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch Schmierereien auf dem Radweg zwischen Radolfzell und Güttingen hinterlassen. Sie besprühten die Unterführung an der Auffahrt B33/B34 in Richtung Singen mit mehreren Schriftzügen und Symbolen in grüner Farbe. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Sprayer nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell