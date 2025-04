Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Angetrunkener blockiert Bahngleis

Bischofswerda (ots)

27.04.2025 | 23:00 Uhr | Bischofswerda

Am 27. April 2025 hielt sich gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Bischofswerda ein angetrunkener Mann in einem Gleis auf. Ein einfahrender Zug musste in das Nachbargleis umgeleitet werden. Nachdem der Triebfahrzeugführer den Mann auf den Bahnsteig gezogen hatte, erlitt dieser dort einen epileptischen Anfall. Ein hinzugezogener Notarzt konnte den Mann schnell wieder stabilisieren. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung von öffentlichen Betrieben gegen den 39-jährigen Rumänen eingeleitet. Es ist zu einer Zugverspätung von 35 Minuten gekommen. Außerdem soll die Ausländerbehörde die Freizügigkeit des Mannes prüfen, weil er in den letzten Jahren schon mehrfach straffällig geworden ist.

