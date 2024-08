Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Am Freitag (23.08) kurz nach Mitternacht wurde ein 22-Jähriger in einem Regionalzug aus Frankreich kommend am Bahnhof Kehl von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Der 22-Jährige konnte sich nicht ausweisen, gab jedoch an, algerischer Staatsangehöriger zu sein. Zur Feststellung und Überprüfung seiner Identität wurde er zum Bundespolizeirevier in Kehl verbracht. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke leistete er Widerstand, indem er seine Hand zur Faust ballte und sich gegen das Abnehmen seiner Fingerabdrücke wehrte. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Umhängetasche wurde sein ägyptischer Reisepass aufgefunden. Demnach versuchte er, unerlaubt ins Bundesgebiet einzureisen, da er nicht im Besitz weiterer aufenthaltslegitimierender Dokumente war. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der ägyptische Staatsangehörige nach Frankreich zurückgewiesen.

