BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch Nachmittag am Bahnhof in Kehl einen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 34-Jährige wurde mit einem internationalen Haftbefehl von Ungarn wegen verschiedener Eigentumsdelikte gesucht. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun im Gefängnis, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Ungarn wartet. ...

