Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Waldbröler Straße

Morsbach; Waldbröler Straße 68 (ots)

Bei einem Unfall auf der L336/ Waldbröler Straße hat sich am Freitag (23. Mai) ein 30-Jahre alter Autofahrer aus Waldbröl schwere Verletzungen zugezogen. Ein 50-Jähriger Pkw- Fahrer aus Morsbach fuhr gegen 14 Uhr auf der Waldbröler Straße in Richtung Morsbach, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit dem Auto des entgegenkommenden Waldbrölers zusammenstieß. Durch die Kollision zog sich der 50-Jährige leichte Verletzungen zu. Beide verletzten Personen wurden dem Krankenhaus Waldbröl zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L336 komplett gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Fahrbahn wurde eine Fachfirma gereinigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell