POL-GM: Einbruch in Pfarrheim

Wipperfürth (ots) - Unbekannte stahlen aus den Kellerräumen eines Wohngebäudes in Wipperfürth-Ohl ein Pedelec. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen um 07 Uhr (21. Mai). Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Centurion" (Modell: no Pogo F800i) in der Farbe Blau. Der Diebstahl ereignete sich in der Straße "Oberklüppelberg". Hinweise nimmt das ...

