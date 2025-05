Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall auf der B256

Gummersbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Ampelkreuzung Westtangente / Dr. Ottmar-Kohler-Straße / Hardtstraße wurde am Donnerstagnachmittag (22. Mai) eine 32-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 14:15 war eine 55-jährige Gummersbacherin mit ihrem Ford auf der B256 (Westtangente) aus Richtung Dieringhausen in Richtung Gummersbach unterwegs. An der Kreuzung fuhr die 55-Jährige auf den verkehrsbedingt wartenden Mitsubishi einer 32-jährigen Frau aus Gummersbach auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mitsubishi auf den davor befindlichen und ebenfalls wartenden VW Polo einer 50-jährigen Autofahrerin aus Marienheide geschoben. Die Mitsubishi-Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige und die 50-Jährige blieben unverletzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

