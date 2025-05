Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Radevormwald (ots)

In einem Wohngebiet kam es am Donnerstagmorgen (22. Mai) zu einem Verkehrsunfall, bei dem gegen 07:40 Uhr zwei Autos zusammenstießen. Eine 54-Jährige aus Radevormwald fuhr mit ihrem Skoda auf der Straße "Laaker Felder" in Richtung der Weizenstraße. Im Kreuzungsbereich "Laaker Felder / Haferstraße" kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer 22-Jährigen, welche über einen abgesenkten Bordstein von der Haferstraße in die Straße "Laaker Felder" gefahren war. Die Fahrerin des Skodas blieb unverletzt, ihre zwei minderjährigen Mitfahrenden wurden leicht verletzt. Auch die 22-jährige Mazdafahrerin aus Radevormwald zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

