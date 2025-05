POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Wipperfürth (ots) - Auf Werkzeug hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen 22 Uhr am Montag (19. Mai) und 6 Uhr am Dienstag in eine Firma in der Straße "Alte Papiermühle Hämmern" eingestiegen sind. Die Eindringlinge gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Produktionshalle, brachen einen Schrank auf und entkamen unter anderem mit Elektrospannern und Nagelpistolen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

