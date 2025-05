Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gefährliche Körperverletzung in Reinbek

Ratzeburg (ots)

16. Mai 2025 | Kreis Stormarn | 16.05.2025 - Reinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Heute Nachmittag (16. Mai 2025) kam es am Reinbeker Bahnhof in der Sophienstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich eine 37- jährige Frau aus Reinbek und ihr 12- jähriger Sohn auf einem Bahnsteig des Bahnhofs in Reinbek. Gegen 15:15 Uhr ging ein Mann an ihnen vorbei. Dieser soll nach dem 12- jährigen Jungen gegriffen und an Hals und Arm gepackt haben. Daraufhin soll er ihn in Richtung der Bahngleise gestoßen haben. Der Junge konnte sich mit Hilfe seiner Mutter befreien, bevor er in das Gleisbett fiel. Sie liefen zur gegenüberliegenden Polizeidienststelle. Die Beamten gingen sofort zum Bahnhof und konnten dort einen 26- jährigen Mann aus Parchim feststellen, der auf die Personenbeschreibung passt. Der Junge blieb unverletzt. Der Mann aus Parchim befindet sich scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in Gewahrsam genommen. Der Amtsarzt des Kreises Stormarn wurde hinzugezogen.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da die Ermittlungen der Polizei andauern.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

