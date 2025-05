Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

16. Mai 2025 | Kreis Stormarn | 15.05.2025 - B404 / Lütjensee

Gestern Nachmittag (15. Mai 2025) kam es auf der B404 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Polizeibeamtin verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr sicherten Polizeibeamte mit einem Polizeifahrzeug Mercedes Vito ein liegen gebliebenes Fahrzeug im dreispurigen Bereich in Höhe der Ortschaft Lütjensee auf der B 404 in Fahrtrichtung BAB 1 ab. Ein Sattelzug befuhr die B404 in Richtung Bundesautobahn 1 und kollidierte aus ungeklärter Ursache mit dem Polizeifahrzeug. Der Streifenwagen, in dem zum Unfallzeitpunkt eine Polizeibeamtin saß, wurde ungefähr 150 Meter weitergeschoben und stieß hierbei gegen den abzusichernden VW T3. Die Beamtin wurde leicht verletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37- jährige LKW- Fahrer aus Polen blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 404 teilweise voll gesperrt werden. Gegen 17:00 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell