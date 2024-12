Polizei Wuppertal

POL-W: W - Handtaschenraub am Walter-Posth-Platz - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 10.12.2024, gegen 11:30 Uhr, kam es am Walter-Posth-Platz zu einem Raub. Eine 83-jährige Frau wollte sich gerade auf eine Bank am Walter-Posth-Platz setzen, als sie von zwei unbekannten Männern an den Armen gegriffen wurde. Danach entrissen die Unbekannten der Seniorin ihre Handtasche sowie einen Einkaufsbeutel. Nach der Tat flüchteten die beiden Männer in Richtung der Sonnabendstraße. Sie werden als circa 55 bis 60 Jahre alt und korpulent beschrieben. Zur Tatzeit trug einer von ihnen kurze graue Haare und dunkle Oberbekleidung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

