Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugen gesucht - Einbrecher flüchten in der Kirschbaumer Straße

Wuppertal (ots)

Ein Zeuge beobachtete, wie am 11.12.2024, gegen 01:40 Uhr, zwei Männer in ein Haus in der Kirschbaumer Straße eindrangen. Als er die beiden Unbekannten im Hausflur ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Zeuge leicht verletzt wurde. Die beiden männlichen Täter werden als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen ist schlank, der andere korpulent. Der schlanke trug zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Jacke und Handschuhe, der korpulente eine schwarze Jacke und Handschuhe. Die beiden Einbrecher flüchteten über die Kirschbaumer Straße in unbekannte Richtung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

