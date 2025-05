Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer

Gummersbach (ots)

Am 22. Mai (Donnerstag) kam es in Niederseßmar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Autofahrer. Der 13-jährige Bergneustädter war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg entlang der Gummersbacher Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs. Unweit einer Pizzeria fuhr zwischen 18:25 Uhr und 18:45 ein Autofahrer zwischen einer Häuserzeile hin-durch, über den Radweg Richtung Gummersbacher Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem 13-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der 13-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Autos und anschließend zu Boden, wobei er sich leicht verletzte. Der 13-Jährige wurde durch den Autofahrer angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der unbekannte Autofahrer vom Unfallort. Der Junge gab an, dass es sich bei dem Auto um einen älteren VW Polo in der Farbe Blau oder Lila gehandelt haben soll. Den unbekannten Autofahrer konnte der 13-Jährige wie folgt beschreiben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, mit schlanker Statur, dunklem, kurzem Vollbart und zurück gegelten schwarzen Haaren. Laut Angaben des Jungen soll der Autofahrer Deutsch mit türkischem Akzent gesprochen und mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen kurzen Hose bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

