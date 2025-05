POL-GM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 23. Mai 2025: "Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer"

Engelskirchen (ots) - Zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch (21. Mai) und 08:30 Uhr am Donnerstag (22. Mai) brachen Unbekannte die Seitentür eines Pfarrheims in der Straße "Märkische Straße" auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam mehrere verschlossene Schränke und entwendeten Bargeld aus einer unverschlossenen Geldkassette. Die Einbrecher entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 ...

