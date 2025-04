Wald-Michelbach (ots) - Ein in der Schulstraße, teils auf dem Gehweg geparkter blauer Dacia Sandero wurde am Montag (14.04.), in der Zeit zwischen 6.50 und 14.50 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 2000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0. Rückfragen bitte an: ...

