Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tempo-Kontrolle auf der B270

Kaiserslautern (ots)

Die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer hat die Polizeiinspektion 2 am Dienstagvormittag auf der B270 in Höhe des Gelterswoogs ins Visier genommen. Von 9 bis 12.15 Uhr wurde das Tempo der vorbeikommenden Fahrzeuge in Fahrtrichtung Pirmasens gemessen. Es herrschte nur mäßiger Verkehr.

Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum zwölf Fahrer erwischt, die bei erlaubten 70 km/h zu schnell unterwegs waren. Am deutlichsten über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lag ein Fahrer, der mit 98 km/h "geblitzt" wurde. Die Einsatzkräfte mussten insgesamt vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen, acht Verwarnungen und sieben Mängelberichte erstellten. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell