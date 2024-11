POL-MK: Autodiebe gesucht

Schalksmühle (ots) - Zwischen dem Abend des 10.11. und dem des 15.11. haben sich Einbrecher an der Wohnung eines 45 Jahre alten Anwohners an der Glörstraße versucht. Sie hebelten an einer Terrassentür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. (lubo) Zwei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht versucht, in eine Firma am Langenstück einzubrechen. Sie beschädigten ein Tor und lösten dabei um 1.10 ...

