POL-PDKL: Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus

Angebranntes Essen hat am Dienstagvormittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 9.30 Uhr ging die Mitteilung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen sei. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber schnell Entwarnung geben: Es handelte sich um kein echtes Feuer, sondern lediglich um verschmorte Essensreste, die eine Rauchentwicklung ausgelöst hatten.

Die Bewohnerin hatte keine Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand auch kein Schaden - es genügte, die Wohnung zu lüften. |cri

