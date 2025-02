Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beifahrerin bei Unfall auf dem Grimpenwall leicht verletzt

Minden (ots)

(SN) Am Freitagabend ist eine 19-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf dem Grimpenwall leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 21 Jahre alte Frau aus Minden gegen 19.55 Uhr zusammen mit ihrer 19-jährigen Beifahrerin den Grimpenwall in Fahrtrichtung der Marienstraße auf der rechten Fahrspur befahren. Hinter ihrem Wagen befand sich zur gleichen Zeit der Opel eines Mannes (25) aus Eberswalde. Der lenkte daraufhin kurz nach der Ampelanlage an der Hermannstraße seinen Wagen auf den rechten Fahrstreifen. Dies tat kurz darauf auch die Mindenerin. Hierbei kam es zum seitlichen Kontakt zwischen den Autos, der Renault kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen rechts neben der Straße stehenden Baum und schleuderte anschließend in ein Gebüsch. Dabei verletzte sich die Beifahrerin leicht. Sie wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Personen blieben unverletzt.

